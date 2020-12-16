Последний в России Datsun сошел с конвейера

Производство автомобилей Datsun завершено в России, сообщила пресс-служба компании Nissan. Японская марка уходит с рынка.

Datsun вышел на рынок в сентябре 2014 года. За это время на мощностях АвтоВАЗа было выпущено около 145 тысяч таких машин.

Бренд Datsun представлен на российском рынке седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO стоимостью от 531 тысячи и 554 тысяч рублей соответственно. Автомобили оснащаются 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 или 106 лошадиных сил, который сочетается как с механической коробкой передач, так и с автоматической трансмиссией.

Продажи оставшихся у дилеров автомобилей Datsun продлятся недолго. Услуги послепродажного обслуживания и продаж запчастей для владельцев Datsun будут предоставляться через сеть авторизованных дилерских центров Nissan, политика предоставления гарантии останется без изменений.