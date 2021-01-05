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Массовую вакцинацию в Забайкалье начнут в 2021 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Массовая вакцинация против коронавируса в Забайкалье начнется в 2021 году, но точные сроки пока неизвестны, сообщил губернатор региона Александр Осипов.

В декабре президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал губернаторов лично контролировать этот процесс.

«Мы еще осенью получили порядка 40 доз вакцины для врачей. Сейчас пришло еще 200 доз, их мы планируем направить также на вакцинацию врачей как первоочередной группы риска. Точных сроков начала массовой вакцинации в регионе пока нет. Я так понимаю, скорее всего, это случится уже после Нового года», — цитирует Осипова РИА Новости.

В Иркутской области масштабная вакцинация медиков и педагогов начнется в первом квартале 2021 года. Решение о том, ставить прививку или нет, каждый принимает сам. В гражданский оборот в России выпущено две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Тема: Распространение коронавируса
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