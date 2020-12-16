Байдена предостерегли от пренебрежения к России

Бывшая помощница Дональда Трампа, экс-директор Белого дома по Европе и России Фиона Хилл посоветовала избранному президенту США Джо Байдену не повторять ошибок Барака Обамы.

«Обама относился к России очень пренебрежительно, называл ее региональной державой. Они (администрация Обамы) не хотели думать о России слишком много», — приводит ее слова РИА Новости.

Хилл считает, что с тех пор мир изменился. «Байден не может стать Обамой 2.0», — добавила она. При этом политик отметила, что Россия представляет «гибридную угрозу», и выразила надежду, что со временем ситуация изменится.

В понедельник по итогам голосования выборщиков Байден набрал 306 голосов при необходимых 270. Тем самым он подтвердил предварительно объявленную СМИ победу. Ему предстоит стать 46-м президентом Соединенных Штатов, инаугурация назначена на 20 января.