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Байдена предостерегли от пренебрежения к России

Источник:
РИА Новости
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Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Бывшая помощница Дональда Трампа, экс-директор Белого дома по Европе и России Фиона Хилл посоветовала избранному президенту США Джо Байдену не повторять ошибок Барака Обамы.

«Обама относился к России очень пренебрежительно, называл ее региональной державой. Они (администрация Обамы) не хотели думать о России слишком много», — приводит ее слова РИА Новости.

Хилл считает, что с тех пор мир изменился. «Байден не может стать Обамой 2.0», — добавила она. При этом политик отметила, что Россия представляет «гибридную угрозу», и выразила надежду, что со временем ситуация изменится.

В понедельник по итогам голосования выборщиков Байден набрал 306 голосов при необходимых 270. Тем самым он подтвердил предварительно объявленную СМИ победу. Ему предстоит стать 46-м президентом Соединенных Штатов, инаугурация назначена на 20 января.

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