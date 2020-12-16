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Замену просроченных паспортов и прав предложили продлить на полгода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

«Единая Россия» выступила с предложением продлить до 30 июня 2021 года действие паспортов и водительских удостоверений с истекшим сроком, так как многие люди не успели их заменить в условиях пандемии коронавируса.

Паспорта и водительские удостоверения с истекшим сроком действительны на сегодняшний день до 31 декабря текущего года. МВД уже предупредило граждан о замене.

«Мы предлагаем продлить эту норму как минимум до 30 июня 2021 года», — предложил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на Первом социальном онлайн-форум.

По его словам, в период пандемии многие люди не успели заменить просроченные документы. «Обе эти процедуры связаны с личным присутствием людей в МФЦ, ГИБДД, сбором и оформлением различных документов, справок», — отметил Турчак.

Управление автомобилем с просроченным удостоверением приравнивается к вождению без прав. За езду без прав штрафуют на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Владельца просроченного паспорта могут оштрафовать на 2-3 тысячи рублей.

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