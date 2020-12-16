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Первые ракеты «Сармат» заступят на дежурство в Красноярском крае

Источник:
"Красная звезда"
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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) планируют поставить на боевое дежурство первый комплекс «Сармат» в 2022 году в одном из полков Ужурского соединения в Красноярском крае, сообщила командующий РВСН Сергей Каракаев.

«В настоящее время предприятия промышленности продолжают набор готовности к государственным летным испытаниям ракетного комплекса "Сармат". Уже сегодня в Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. Постановка на боевое дежурство планируется в 2022 году», — сказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

В марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в России завершена модернизация производства для начала серийного выпуска межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

РС-28 «Сармат» — российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Разрабатывается с 2000-х годов специалистами АО «Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева» (Миасс, Челябинская область) в качестве замены комплексу Р-36М2 «Воевода». Масса — 200 тонн, забрасываемый вес — около 10 тонн.

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