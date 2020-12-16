Джаред Падалеки стал рейнджером в ремейке «Крутого Уокера»

Первый трейлер ремейка «Крутого Уокера», в котором потерявшего жену рейнджера вместо Чака Норриса сыграет звезда «Сверхъестественного» Джаред Падалеки, опубликован на официальном YouTube-канале шоу.

Сериал «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» выходил на экраны с 1993 по 2001 год на протяжении восьми сезонов, всего было снято 270 серий. В центре повествования — жизнь и работа техасского рейнджера Корделла Уокера. Сериал был известен своими моральными ценностями, основным оружием правоохранительных сил представлялись боевые искусства. Шоу приобрело культовый статус и много раз транслировался повторно.

Премьера ремейка с Падалеки в главной роли выйдет на канале CW 21 января 2021 года. Как и в оригинальном сериале, сюжет будет касаться «вопросов морали, семьи и поисков взаимопонимания». Главный герой — Корделл Уокер, вдовец и отец двух детей с собственным моральным кодексом, вернувшийся в Остин после двухлетней работы под прикрытием и обнаруживший, что дома у него много работы.

Он пытается наладить отношения с детьми и своими консервативными родственниками и находит неожиданное взаимопонимание с новым партнёром Мики, которая стала одной из первых женщин в истории техасских рейнджеров. Также он находит всё более подозрительным обстоятельства смерти его жены.

Интересно, что погибшую супругу рейнджера сыграет Женевьев Падалеки — жена исполнителя главной роли. Еще один интересный факт — в реальной жизни семейство Падалеки также живет в Остине, штат Техас, по соседству с семьей Дженсена Эклса — партнера Падалеки по съемкам в закончившемся недавно «Сверхъестественном».

Фанаты с воодушевлением ждут новый сериал. Но часть зрителей огорчены, что в «Уокере» не сыграет Дженсен Эклс. Они считают, что после 15 лет совместной работы видеть актеров в разных проектах «странно, непривычно и даже как-то дико».

Тем временем Эклс присоединился к касту третьего сезона «Пацанов», где сыграет самого первого супергероя – Солдатского мальчика. Поклонники не теряют надежды, что он все же появится во втором сезоне «Крутого Уокера», чтобы работать вместе со своим лучшим другом.