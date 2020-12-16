НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Джаред Падалеки стал рейнджером в ремейке «Крутого Уокера»

Источник:
Sibnet.ru
136 0
Фото: © промо-фото сериала «Крутой Уокер»

Первый трейлер ремейка «Крутого Уокера», в котором потерявшего жену рейнджера вместо Чака Норриса сыграет звезда «Сверхъестественного» Джаред Падалеки, опубликован на официальном YouTube-канале шоу.

Сериал «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» выходил на экраны с 1993 по 2001 год на протяжении восьми сезонов, всего было снято 270 серий. В центре повествования — жизнь и работа техасского рейнджера Корделла Уокера. Сериал был известен своими моральными ценностями, основным оружием правоохранительных сил представлялись боевые искусства. Шоу приобрело культовый статус и много раз транслировался повторно.

Премьера ремейка с Падалеки в главной роли выйдет на канале CW 21 января 2021 года. Как и в оригинальном сериале, сюжет будет касаться «вопросов морали, семьи и поисков взаимопонимания». Главный герой — Корделл Уокер, вдовец и отец двух детей с собственным моральным кодексом, вернувшийся в Остин после двухлетней работы под прикрытием и обнаруживший, что дома у него много работы.

Он пытается наладить отношения с детьми и своими консервативными родственниками и находит неожиданное взаимопонимание с новым партнёром Мики, которая стала одной из первых женщин в истории техасских рейнджеров. Также он находит всё более подозрительным обстоятельства смерти его жены.

Интересно, что погибшую супругу рейнджера сыграет Женевьев Падалеки — жена исполнителя главной роли. Еще один интересный факт — в реальной жизни семейство Падалеки также живет в Остине, штат Техас, по соседству с семьей Дженсена Эклса — партнера Падалеки по съемкам в закончившемся недавно «Сверхъестественном».

Фанаты с воодушевлением ждут новый сериал. Но часть зрителей огорчены, что в «Уокере» не сыграет Дженсен Эклс. Они считают, что после 15 лет совместной работы видеть актеров в разных проектах «странно, непривычно и даже как-то дико».

Тем временем Эклс присоединился к касту третьего сезона «Пацанов», где сыграет самого первого супергероя – Солдатского мальчика. Поклонники не теряют надежды, что он все же появится во втором сезоне «Крутого Уокера», чтобы работать вместе со своим лучшим другом.

Еще по теме
Warner Bros. изменила даты премьер трех фильмов
Wink собрал все лучшие фильмы про ограбления
Актера из «Ведьмака» отстранили от съемок из-за травмы
Вышел трейлер фильма-катастрофы «Огонь» с Хабенским и Янковским
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поздравил Байдена с победой
•
Мигрантов в России стало в два раза меньше
•
Первые ракеты «Сармат» заступят на дежурство в Красноярском крае
•
Представлен новый Renault Duster для России
Как это работает
•
Wink: больше, чем онлайн‑кинотеатр
•
Дышать здоровьем: как улучшить воздух в квартире
•
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Кузбасс разрешил новогодние корпоративы
Сибирь 16.12.2020 12:46
Губернатор Забайкалья объявил 31 декабря выходным
Сибирь 16.12.2020 12:43
Общественники в Томске попросили Путина вступиться за Кляйна
Сибирь 16.12.2020 12:42
Жестокая банда из Иркутска предстанет перед судом
Сибирь 16.12.2020 12:02
Самое популярное
Ростех показал видео первого полета МС-21 с российским двигателем
11171
Путина взяла оторопь после российского телевидения
3608
Смертник взорвал бомбу у здания ФСБ
3348
Вакцина от коронавируса вызвала положительный тест на ВИЧ
3102
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поздравил Байдена с победой
•
Мигрантов в России стало в два раза меньше
•
Первые ракеты «Сармат» заступят на дежурство в Красноярском крае
•
Представлен новый Renault Duster для России
Подробности
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
•
Новогодние миллиарды: можно ли доверять «Русскому лото»?
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Правительство объявило войну ценам на продукты
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Евросоюз резко сократит закупки нефти и газа
28
Кремль прокомментировал «повторную попытку отравления» Навального
28
Путина взяла оторопь после российского телевидения
24
Испытания «Булавы» вызвали панику на ядерной базе США
24
Генпрокуратура проверит цены на продукты
23