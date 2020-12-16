Жестокая банда из Иркутска предстанет перед судом

Следственный комитет Иркутской области завершил расследование уголовного дела банды из шести человек, похищавших жителей региона и вымогавших у них крупные суммы. Один из участников был сторонником ИГ (запрещенная в России организация), сообщило региональное ведомство.

По версии следствия, в начале 2018 года жители Приангарья решил обеспечить себе доход с помощью вымогательств, а заодно заработать авторитет в криминальном мире и взять под контроль Свердловский район Иркутска. Мужчина был опытным преступником и обладал характером лидера. Он без труда подобрал себе сторонников и последователей. В состав банды вошли шесть человек.

После того, как «коллектив» был собран, преступники наметили жертв. Все дела они проводили дерзко и цинично. Похищали граждан, увозили и жестоко избивали. Порой для лучшего убеждения в ход шли не только кулаки. Банда могла ранить жертву ножом, или выстрелить в человека, заставляя его платить за жизнь и свободу. Потерпевшими по уголовному делу признаны восемь человек.

Оружие было у банды одним из дополнительных источников дохода. Они делали и продавали оружие. Как выяснило следствие, один из членов банды был убежденным сторонником ИГ (запрещенная в России организация).

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Действовали преступники недолго. В 2018 году их задержали сотрудники ФСБ и МВД региона. В ходе обысков следователи изъяли оружие, боеприпасы, сотовые телефоны. Объем уголовного дела составил 85 томов, проведено 65 различных судебных экспертиз, допрошено более 200 человек.

Уголовное дело направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.

Членам банды придется ответить по серии статьей: 209 УК РФ (создание и участие в банде), 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 126 УК РФ (похищение человека), 163 УК РФ (вымогательство), 222 УК РФ (незаконные сбыт и хранение оружия), 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).