Найден динозавр с меховой гривой

Палеонтологи обнаружили динозавра с самым странным видом: длинная меховая грива сочеталась у него с двумя парами выступающих из плеч шипов.

Нового динозавра обнаружили ученые из Государственного музея естественной истории в Карлсруэ в Германии, разбирая коллекцию окаменелостей из Бразилии. Авторы назвали новый вид Ubirajara jubatus (Убираджара джубатус), что в переводе с языка народа тупи значит «повелитель копья» — исследование опубликовано в журнале Cretaceous Research.

Ubirajara jubatus жил 110 миллионов лет назад и был ростом с современную курицу. Его спину покрывала грива из длинного меха, а из плеч выступали длинные плоские и жесткие шипы из кератина.

Фото: Ubirajara jubatus © Bob Nicholls / Paleocreations.com 2020

«Копья» были расположены так, что не мешали движению конечностей и не ограничивали животное во время перемещения или охоты. По мнению ученых, динозавр использовал такое украшение для привлечения внимания самки.

«Современные птицы славятся своим сложным оперением и особенным поведением для привлечения партнеров. Хвост павлина и самцы райских птиц являются хрестоматийными примерами этого. Убираджара джубатус показывает нам, что эта склонность к хвастовству не является уникальной птичьей характеристикой, а чем-то, что птицы унаследовали от своих предков динозавров», — отметил один из авторов работы Роберт Смит.