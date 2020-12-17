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Медики дали советы, как легко просыпаться зимой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Seniju / Attribution License

Департамент здравоохранения Томской области опубликовал список советов, как легче просыпаться в зимних условиях.

«Зимой особенно трудно заставить себя встать с кровати. И если вы нашли в себе силы проснуться, такой бодрости, как весной и летом, всё равно не наблюдается», – говорится в сообщении. Чтобы легче просыпаться, нужно:

  1. Считать часы. Каждый цикл сна длится полтора часа. Нужно начть отсчет от 1,5 часов и прибавлять столько же: 3; 4,5 ; 6 ; 7,5 ; 9 и т. д. Это и есть оптимальные часы для сна, но важно не забывать про время на то, чтобы уснуть.

  2. Выключать гаджеты. Любителям сидеть в социальных сетях или перед телевизором стоит отказаться от этих занятий за 2 часа до сна.

  3. Утром включать яркий свет. Организм быстрее просыпается при свете, так как за окном утром еще темно, стоит позаботиться о хорошем искусственном освещении.

  4. Хороший кофе. Бодрости придаст только качественный кофе, лучше всего покупать его в зернах.

  5. Правильный будильник. Для будильника лучше не ставить слишком расслабляющую и спокойную музыку, но и слишком громкую тоже не стоит.

  6. Просыпаться в одно и то же время. Если у вас разный график каждый день, стоит минимизировать разницу между подъемами. «Отсыпание» на выходных не работает, это лишний стресс для организма.

  7. Готовиться к завтра. Лучше делать заготовки одежды и даже завтрака с вечера, чтобы не тратить на это время утром.

  8. Утренняя зарядка. Она помогает организму пробудиться после сна и дает заряд энергии.

  9. Контрастный душ. Это не самая приятная процедура, но со временем к ней можно привыкнуть, а организм закаляется и становится выносливее.

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