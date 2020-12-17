Медики дали советы, как легко просыпаться зимой

Департамент здравоохранения Томской области опубликовал список советов, как легче просыпаться в зимних условиях.
«Зимой особенно трудно заставить себя встать с кровати. И если вы нашли в себе силы проснуться, такой бодрости, как весной и летом, всё равно не наблюдается», – говорится в сообщении. Чтобы легче просыпаться, нужно:
- Считать часы. Каждый цикл сна длится полтора часа. Нужно
начть отсчет от 1,5 часов и прибавлять столько же: 3; 4,5 ; 6 ; 7,5 ; 9 и т. д.
Это и есть оптимальные часы для сна, но важно не забывать про время на то,
чтобы уснуть.
- Выключать гаджеты. Любителям сидеть в социальных сетях или
перед телевизором стоит отказаться от этих занятий за 2 часа до сна.
- Утром включать яркий свет. Организм быстрее просыпается при
свете, так как за окном утром еще темно, стоит позаботиться о хорошем
искусственном освещении.
- Хороший кофе. Бодрости придаст только качественный кофе,
лучше всего покупать его в зернах.
- Правильный будильник. Для будильника лучше не ставить
слишком расслабляющую и спокойную музыку, но и слишком громкую тоже не стоит.
- Просыпаться в одно и то же время. Если у вас разный график
каждый день, стоит минимизировать разницу между подъемами. «Отсыпание» на
выходных не работает, это лишний стресс для организма.
- Готовиться к завтра. Лучше делать заготовки одежды и даже
завтрака с вечера, чтобы не тратить на это время утром.
- Утренняя зарядка. Она помогает организму пробудиться после
сна и дает заряд энергии.
- Контрастный душ. Это не самая приятная процедура, но со временем к ней можно привыкнуть, а организм закаляется и становится выносливее.