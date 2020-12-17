Медики дали советы, как легко просыпаться зимой

Департамент здравоохранения Томской области опубликовал список советов, как легче просыпаться в зимних условиях.

«Зимой особенно трудно заставить себя встать с кровати. И если вы нашли в себе силы проснуться, такой бодрости, как весной и летом, всё равно не наблюдается», – говорится в сообщении. Чтобы легче просыпаться, нужно: