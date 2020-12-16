Служебный автобус перевернулся в Кузбассе

Вахтовый служебный автобус с пассажирами в Новокузнецком районе опрокинулся в овраг на технологической дороге утром в среду, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. Пострадали все находившиеся в машине, один человек — в тяжелом состоянии.

ДТП произошло около 07.30 (03:30 мск) в Новокузнецком районе, на шестом километре технологической автодороги одного из предприятий. По предварительной информации, водитель ПАЗ не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд с дороги в овраг.

В автобусе находилось восемь человек, включая водителя. Их привезли в больницы. По данным Центра медицины катастроф Кузбасса, госпитализированы пять человек, один из них в тяжелом состоянии. Трое отправлены на амбулаторное лечение.

ДТП произошло на технологической дороге угольного разреза «Чернокалтанский», вахтовый автобус принадлежал подрядной организации, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.