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Служебный автобус перевернулся в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Вахтовый служебный автобус с пассажирами в Новокузнецком районе опрокинулся в овраг на технологической дороге утром в среду, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. Пострадали все находившиеся в машине, один человек — в тяжелом состоянии.

ДТП произошло около 07.30 (03:30 мск) в Новокузнецком районе, на шестом километре технологической автодороги одного из предприятий. По предварительной информации, водитель ПАЗ не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд с дороги в овраг.

В автобусе находилось восемь человек, включая водителя. Их привезли в больницы. По данным Центра медицины катастроф Кузбасса, госпитализированы пять человек, один из них в тяжелом состоянии. Трое отправлены на амбулаторное лечение.

ДТП произошло на технологической дороге угольного разреза «Чернокалтанский», вахтовый автобус принадлежал подрядной организации, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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