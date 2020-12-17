Аналитики рассказали о зарплатах в Сибири в 2020 году

Заработная плата представителей самых популярных профессий почти не менялась в течение года, хотя работодатели под конец года стали предлагать более высокие зарплаты представителям некоторых профессий, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы «Авито работа».
По данным Росстата, реальные доходы россиян за девять месяцев 2020 года упали на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Зарплата в сибирских регионах у представителей самых востребованных профессий почти не менялась, сообщили аналитики по результатам исследования.
Среди представителей самых востребованных профессий в Сибири заработком выше среднего могут похвастаться монтажники, электрики, строители и водители. Но соискатели могут подобрать вакансии с более высоким доходом практически по любому направлению. Так, в Новосибирске зарплату в 40 тысяч рублей предлагают продавцу пиротехники даже на условиях временной занятости.
|Профессия
|I квартал
|II квартал
|III квартал
|IV квартал
|Продавец
|25 000
|25 000
|25 000
|25 000
|Водитель
|30 000
|32 000
|35 000
|35 000
|Грузчик
|25 000
|25 000
|25 000
|25 000
|Разнорабочий
|25 000
|25 000
|25 000
|25 000
|Строитель
|30 000
|30 000
|30 000
|35 000
|Монтажник
|40 000
|40 000
|40 000
|40 000
|Электрик
|40 000
|40 000
|40 000
|40 000
|Администратор
|25 000
|25 000
|25 000
|25 000
|Бухгалтер
|30 000
|28 000
|30 000
|30 000
В Красноярском крае 40 тысяч рублей в месяц получит за двухнедельную вахту администратор турбазы, а в Омске — грузчик в мебельном магазине, который будет заниматься также сборкой и установкой мебели.
«Соискателям, во-первых, интересны массовые профессии как таковые, ведь в этих сферах можно быстро найти работу. А, во-вторых, им интересны возможности дополнительного заработка, несмотря на наличие постоянного места работы — так как есть немало вакансий с гибким графиком или частичной занятостью», — отметил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.