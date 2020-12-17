Аналитики рассказали о зарплатах в Сибири в 2020 году

Заработная плата представителей самых популярных профессий почти не менялась в течение года, хотя работодатели под конец года стали предлагать более высокие зарплаты представителям некоторых профессий, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы «Авито работа».

По данным Росстата, реальные доходы россиян за девять месяцев 2020 года упали на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Зарплата в сибирских регионах у представителей самых востребованных профессий почти не менялась, сообщили аналитики по результатам исследования.

Среди представителей самых востребованных профессий в Сибири заработком выше среднего могут похвастаться монтажники, электрики, строители и водители. Но соискатели могут подобрать вакансии с более высоким доходом практически по любому направлению. Так, в Новосибирске зарплату в 40 тысяч рублей предлагают продавцу пиротехники даже на условиях временной занятости.

Профессия I квартал II квартал III квартал IV квартал Продавец 25 000 25 000 25 000 25 000 Водитель 30 000 32 000 35 000 35 000 Грузчик 25 000 25 000 25 000 25 000 Разнорабочий 25 000 25 000 25 000 25 000 Строитель 30 000 30 000 30 000 35 000 Монтажник 40 000 40 000 40 000 40 000 Электрик 40 000 40 000 40 000 40 000 Администратор 25 000 25 000 25 000 25 000 Бухгалтер 30 000 28 000 30 000 30 000

В Красноярском крае 40 тысяч рублей в месяц получит за двухнедельную вахту администратор турбазы, а в Омске — грузчик в мебельном магазине, который будет заниматься также сборкой и установкой мебели.

«Соискателям, во-первых, интересны массовые профессии как таковые, ведь в этих сферах можно быстро найти работу. А, во-вторых, им интересны возможности дополнительного заработка, несмотря на наличие постоянного места работы — так как есть немало вакансий с гибким графиком или частичной занятостью», — отметил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.