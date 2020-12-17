НАВЕРХ

Аналитики рассказали о зарплатах в Сибири в 2020 году

Источник:
Sibnet.ru
207 1
Фото: © Sibnet.ru

Заработная плата представителей самых популярных профессий почти не менялась в течение года, хотя работодатели под конец года стали предлагать более высокие зарплаты представителям некоторых профессий, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы «Авито работа».

По данным Росстата, реальные доходы россиян за девять месяцев 2020 года упали на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Зарплата в сибирских регионах у представителей самых востребованных профессий почти не менялась, сообщили аналитики по результатам исследования.

Среди представителей самых востребованных профессий в Сибири заработком выше среднего могут похвастаться монтажники, электрики, строители и водители. Но соискатели могут подобрать вакансии с более высоким доходом практически по любому направлению. Так, в Новосибирске зарплату в 40 тысяч рублей предлагают продавцу пиротехники даже на условиях временной занятости.

   Профессия   I квартал  II квартал  III квартал  IV квартал
   Продавец   25 000   25 000   25 000    25 000
   Водитель   30 000   32 000   35 000   35 000
   Грузчик   25 000   25 000   25 000   25 000
   Разнорабочий   25 000   25 000   25 000   25 000
   Строитель   30 000   30 000   30 000   35 000
   Монтажник   40 000   40 000   40 000   40 000
   Электрик   40 000   40 000   40 000   40 000
   Администратор   25 000   25 000   25 000   25 000
   Бухгалтер   30 000   28 000   30 000   30 000

В Красноярском крае 40 тысяч рублей в месяц получит за двухнедельную вахту администратор турбазы, а в Омске — грузчик в мебельном магазине, который будет заниматься также сборкой и установкой мебели.

«Соискателям, во-первых, интересны массовые профессии как таковые, ведь в этих сферах можно быстро найти работу. А, во-вторых, им интересны возможности дополнительного заработка, несмотря на наличие постоянного места работы — так как есть немало вакансий с гибким графиком или частичной занятостью», — отметил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Еще по теме
Avito перечислил самые популярные вакансии 2020 года в Сибири
Мигрантов в России стало в два раза меньше
Четверть новосибирцев спит меньше шести часов
Больше ста рабочих красноярского месторождения остались без зарплаты
смотреть все
Сибирь #Рынок труда
КАРТИНА ДНЯ
•
США не отменят санкции против «Северного потока-2»
•
Заморожены цены на сахар и масло
•
Новый лайнер для регионов Ил‑114‑300 совершил первый полет
•
Цена биткоина обновила исторический максимум
Подробности
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
•
Новогодние миллиарды: можно ли доверять «Русскому лото»?
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Как это работает
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
•
Wink: больше, чем онлайн‑кинотеатр
•
Дышать здоровьем: как улучшить воздух в квартире
•
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
КУЛЬТГИД
Wink собрал все лучшие фильмы про ограбления
16.12.2020 05:29
«Тайны следствия»: еще больше загадок в 20-м сезоне
13.12.2020 13:28
Фильм «Неадекватные люди 2»: комедия превратилась в драму
10.12.2020 23:56
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
05.12.2020 21:09
Самое популярное
Ростех показал видео первого полета МС-21 с российским двигателем
11418
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
8081
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
7957
Путина взяла оторопь после российского телевидения
3794
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
США не отменят санкции против «Северного потока-2»
•
Заморожены цены на сахар и масло
•
Новый лайнер для регионов Ил‑114‑300 совершил первый полет
•
Цена биткоина обновила исторический максимум
Подробности
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
•
Новогодние миллиарды: можно ли доверять «Русскому лото»?
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
Мультимедиа
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Евросоюз резко сократит закупки нефти и газа
28
Кремль прокомментировал «повторную попытку отравления» Навального
28
Путина взяла оторопь после российского телевидения
24
Испытания «Булавы» вызвали панику на ядерной базе США
24
Генпрокуратура проверит цены на продукты
23