НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Представлен новый Renault Duster для России

Источник:
Sibnet.ru
269 1
Фото: © Renault

Кроссовер Renault Duster второго поколения для российского рынка получил новый дизайн, но остался лидером по геометрической проходимости, сообщила пресс-служба компании.

Российская версия кроссовера идентична европейской, за исключением решетки радиатора. Модель получила новую решетку и фары с новыми светодиодными дневными ходовыми огнями, а также новые передние и задние бамперы.

Ветровое стекло стало более пологим, колесные арки — более массивными. Задние фонари приобрели оригинальную форму. У авто будет и новый цвет — оранжевый Atacama.

Фото: © Renault

Новый Renault Duster стал крупнее: его длина составляет 4341 мм (на 26 мм больше автомобиля предыдущего поколения), ширина — 1804 мм, высота — 1682 мм (с рейлингами). При этом колесная база была увеличена до 2676 мм, а по геометрической проходимости новый Renault Duster остается лидером в классе. Дорожный просвет автомобиля составляет 210 мм, а углы въезда и съезда — 31 и 33 градуса соответственно.

Технические характеристики и цены еще не объявлены. По предварительной информации, Duster для России может получить 150-сильный 1,33-литровый наддувный бензиновый двигатель совместной разработки Renault и Daimler. Такой мотор устанавливается, например, на Arkana. Сейчас цены на актуальную версию Duster начинаются от 840 тысяч рублей.

Еще по теме
Определен самый популярный цвет авто в мире
Представлено первое официальное фото нового Lada Largus
Распиливший Lada блогер показал, откуда начинается коррозия
Представлен первый российский серийный электромобиль «Кама-1»
смотреть все
Авто #Автопром
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поздравил Байдена с победой
•
Мигрантов в России стало в два раза меньше
•
Первые ракеты «Сармат» заступят на дежурство в Красноярском крае
•
Представлен новый Renault Duster для России
Подробности
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
•
Новогодние миллиарды: можно ли доверять «Русскому лото»?
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Правительство объявило войну ценам на продукты
Как это работает
•
Wink: больше, чем онлайн‑кинотеатр
•
Дышать здоровьем: как улучшить воздух в квартире
•
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Кузбасс разрешил новогодние корпоративы
Сибирь 16.12.2020 12:46
Губернатор Забайкалья объявил 31 декабря выходным
Сибирь 16.12.2020 12:43
Общественники в Томске попросили Путина вступиться за Кляйна
Сибирь 16.12.2020 12:42
Жестокая банда из Иркутска предстанет перед судом
Сибирь 16.12.2020 12:02
Самое популярное
Ростех показал видео первого полета МС-21 с российским двигателем
11170
Путина взяла оторопь после российского телевидения
3608
Смертник взорвал бомбу у здания ФСБ
3348
Вакцина от коронавируса вызвала положительный тест на ВИЧ
3102
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поздравил Байдена с победой
•
Мигрантов в России стало в два раза меньше
•
Первые ракеты «Сармат» заступят на дежурство в Красноярском крае
•
Представлен новый Renault Duster для России
Как это работает
•
Wink: больше, чем онлайн‑кинотеатр
•
Дышать здоровьем: как улучшить воздух в квартире
•
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
Мультимедиа
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

senik

"Эксперты «Трезвой России» предлагают более чем вдвое снизить объем продаж алкоголя "---/---/---Горбачев...

kygear

Нет мечты и люди гаснут.А если и есть то Она сейчас недосягаема.

ifhbrjd

Люди болеют, но к врачам идти боятся. Это раз.Тесты врут на 30% - это два.

Drronum

План будет выполнен! ... А почему на фото кладбища иностранное , наши показать стыдно? Не потриатично...

Alexander222

потери общества от алкоголизма, наркомании и табакокурения есть, с этим не поспоришь.... но гораздо больше...