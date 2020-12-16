Представлен новый Renault Duster для России

Кроссовер Renault Duster второго поколения для российского рынка получил новый дизайн, но остался лидером по геометрической проходимости, сообщила пресс-служба компании.

Российская версия кроссовера идентична европейской, за исключением решетки радиатора. Модель получила новую решетку и фары с новыми светодиодными дневными ходовыми огнями, а также новые передние и задние бамперы.

Ветровое стекло стало более пологим, колесные арки — более массивными. Задние фонари приобрели оригинальную форму. У авто будет и новый цвет — оранжевый Atacama.

Фото: © Renault

Новый Renault Duster стал крупнее: его длина составляет 4341 мм (на 26 мм больше автомобиля предыдущего поколения), ширина — 1804 мм, высота — 1682 мм (с рейлингами). При этом колесная база была увеличена до 2676 мм, а по геометрической проходимости новый Renault Duster остается лидером в классе. Дорожный просвет автомобиля составляет 210 мм, а углы въезда и съезда — 31 и 33 градуса соответственно.

Технические характеристики и цены еще не объявлены. По предварительной информации, Duster для России может получить 150-сильный 1,33-литровый наддувный бензиновый двигатель совместной разработки Renault и Daimler. Такой мотор устанавливается, например, на Arkana. Сейчас цены на актуальную версию Duster начинаются от 840 тысяч рублей.