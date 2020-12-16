Мигрантов в России стало в два раза меньше

Численность иностранных мигрантов в России составляет 6,3 миллиона человек, это почти в два раза меньше, чем обычно, сообщило МВД.

«В Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 миллионов иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет 6,3 миллиона человек», — цитирует РИА Новости ответ на запрос в МВД.

Разрешение на временное проживание или вид на жительство есть у около 1 миллиона человек. Самая многочисленная категория иностранных граждан в России — это трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах.

По данным МВД на 1 ноября, осуществляют трудовую деятельность 1,3 миллиона иностранных граждан, 85 тысяч имеют разрешения на работу. С гражданами государств-членов Евразийского экономического союза заключено 368 тысяч трудовых или гражданско-правовых договоров. Эти цифры меньше, чем в прошлом году.