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Глава Забайкалья вошел в топ‑10 губернаторов «новой волны»

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
Фото: Александр Осипов © пресс-служба правительтсва Забайкальского края

Исследователи оценили отношение жителей регионов к губернаторам и на основе результатов составили рейтинг. Губернатор Забайкалья Александр Осипов попал в топ-10 «губернаторов новой волны», сообщила пресс-служба краевого правительства.

Опрос проводили специалисты экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Цель исследования – узнать, как жители России относятся к кадровой политике формирования губернаторского корпуса и кого считают руководителями «новой волны».

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Из сибирских глав регионов в первую десятку попал только губернатор Забайкалья Осипов. Его работу одобрило 63% опрошенных. В топ-10 вошли губернаторы: Калининградской, Белгородской, Тюменской, Нижегородской, Челябинской и Калужской области, а также губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, губернатор города Севастополя, губернатор Камчатского края.

Большинство опрашиваемых подтвердили, что губернатор их региона соответствует требованиям руководителя новой волны, а также, что он «работает хорошо».

Осипов, по данным опроса, оперативно реагирует на возникающие проблемы в регионе, открыт для населения, хорошо разбирается в экономике региона.

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