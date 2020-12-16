Племянник Путина создал партию «Россия без коррупции»

Двоюродный племянник президента РФ Владимира Путина Роман Путин создал партию «Россия без коррупции». Это уже вторая партия, которую он возглавляет.

Партию учредили на съезде в Москве во вторник. В мероприятии участвовали 106 делегатов: по два человека из 53 российских субъектов. «Россия без коррупции» будет принимать участие в следующих выборах в Госдуму в 2021 году.

«Коррупция в России достигла таких масштабов, что стала угрозой национальной безопасности. И арсенал борьбы с этой угрозой исчерпан», — заявлял Путин в интервью «Коммерсанту».

Ранее Путин возглавлял партию «Народ против коррупции», появившуюся в 2013 году. Но за семь лет существования она ни разу не принимала участия в выборах, поэтому в ноябре она была ликвидирована.

Роману Путину 43 года, он сын двоюродного брата президента Игоря Путина. Служил в ФСБ, а также работал советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. С 2013 года возглавляет попечительский фонд Федерации тхэквондо России.