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Племянник Путина создал партию «Россия без коррупции»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Яна Задорожная / CC BY-SA 3.0

Двоюродный племянник президента РФ Владимира Путина Роман Путин создал партию «Россия без коррупции». Это уже вторая партия, которую он возглавляет.

Партию учредили на съезде в Москве во вторник. В мероприятии участвовали 106 делегатов: по два человека из 53 российских субъектов. «Россия без коррупции» будет принимать участие в следующих выборах в Госдуму в 2021 году.

«Коррупция в России достигла таких масштабов, что стала угрозой национальной безопасности. И арсенал борьбы с этой угрозой исчерпан», — заявлял Путин в интервью «Коммерсанту».

Ранее Путин возглавлял партию «Народ против коррупции», появившуюся в 2013 году. Но за семь лет существования она ни разу не принимала участия в выборах, поэтому в ноябре она была ликвидирована.

Роману Путину 43 года, он сын двоюродного брата президента Игоря Путина. Служил в ФСБ, а также работал советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. С 2013 года возглавляет попечительский фонд Федерации тхэквондо России.

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