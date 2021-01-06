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Южный транзит в Новосибирске начнут строить в 2023 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Строительство автодороги «Южный транзит» начнется в 2023 году с завершением работ в 2026-2027 годах, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Первый этап проекта уже выполнен — это Бугринский мост. Работу по подготовке к продолжению строительства автомобильной дороги «Южный транзит Новосибирска» возобновили в декабре 2020 года. 

«Второй этап Южного транзита должен обеспечить транспортную связь между автомобильными дорогами федерального значения Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», перераспределить транспортные потоки на магистральных улицах Новосибирска, замкнуть создаваемое транспортное кольцо вокруг города, а также расширить мощность транспортно-логистических коридоров Запад-Восток и Север-Юг и Сибирского транзита грузо- и пассажиропотока между Юго-Восточной Азией и Западной Европой», – говорится в сообщении.

Общая протяженность магистрали с учетом транспортных развязок и Бугринского моста составит 26 километров. В черте Новосибирска это будет магистраль I класса, за городом – дорога IБ технической категории.

Предусматривается устройство четырех-шести полос движения с расчетной скоростью не менее 120 километров в час, что позволит обеспечить пропускную способность до 120 тысяч автомобилей в сутки.

Согласно проекту, трасса Южного транзита пройдет от автодороги К-17р в створе поймы реки Тулу до пересечения с железной дорогой, затем примкнет к Бугринскому мосту. На правом берегу трасса пересечет улицы Большевистскую и Кирова и выйдет на перспективный Восточный обход города.

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