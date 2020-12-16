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Алла Пугачева запишет новую песню

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vikavoronina_official, instagram.com/vikavoronina_official

Алла Пугачева споет песню поэтессы и композитора Виктории Ворониной, дата записи и премьеры нового трека пока не известны.

Пугачева и Воронина встретились в воскресенье, чтобы обсудить детали новой совместной работы. Фото с Примадонной Воронина опубликовала в Instagram.

«У нас есть определенные творческие планы. Могу сказать одно, что это, конечно, определенная работа над музыкальным материалом», — рассказала поэтесса порталу ФАН.

Раньше Алла Пугачева уже исполняла песню Ворониной. Композиция «Мой друг» вышла в 2019 году. Дата нового трека в исполнении Примадонны пока неизвестна.

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