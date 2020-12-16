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Warner Bros. изменила даты премьер трех фильмов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Том и Джерри»

Полнометражный мультфильма «Том и Джерри» выйдет раньше, чем планировалось, а «Мортал Комбат» — на три месяца позднее.

Даты релизов изменены в трех проектах Warner Bros. «Том и Джерри» выпустят в прокат 26 февраля, а не 5 марта. Премьера «Мортал Комбат» теперь состоится 16 апреля, а не 15 января. А фильм «Воспоминание» исчез из календаря премьер, хотя должен был выйти 16 апреля, сообщает портал Variety.

Постоянные переносы фильмов связаны с пандемией коронавируса. Из-за того, что кинотеатры закрыты или работают в режиме неполного зала, кассовые сборы сильно сократились. Кинопроизводители терпят убытки.

Студия Warner Bros. решила в 2021 году выпускать крупные фильмы одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO Max.

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