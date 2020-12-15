Подростки на Алтае в морозы заблудились возле села

Двое подростков заблудились в Алтайском крае, отправившись вечером пешком из одного села в другое, их искали спасатели, волонтеры и техника, сообщает МЧС региона.

Уточняется, что молодые люди 17 и 18 лет вышли из села Бочкари Целинного района в село Верх-Бехтемир Бийского района по проселочной дороге и заблудились.

В поисках участвовали спасатели, работники администраций, добровольцы, были задействованы грузовики, тракторы и снегоходы. Поисковая группа выдвинулась из села Бочкари в село Верх-Бехтемир.

По пути были обнаружены четко выраженные следы, по которым они и продолжили движение. Потерявшиеся вскоре были найдены. Состояние здоровья парней удовлетворительное, они находились в перелеске, жгли костер. Их доставили в Верх-Бехтемир по месту жительства.