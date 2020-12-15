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Актера из «Ведьмака» отстранили от съемок из-за травмы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Ведьмак»

Британский актер Генри Кавилл получил травму ноги на съемках сериала от Netflix «Ведьмак», его временно отстранили от работы.

Кавилл повредил ногу, работая на высоте шести метров с ремнями безопасности, сообщает издание The Sun. Травма у актера незначительная, но его пришлось отстранить от съемок на некоторое время для восстановления. При этом производство второго сезона шоу не остановится.

Первый сезон сериала «Ведьмак» вышел в декабре 2019 года, он основан на серии книг польского писателя Анджея Сапковского и рассказывает о жизни охотника на чудовищ Геральта из Ривии. Главные роли исполняют Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Джои Бэти, Том Кэнтон.

Второй сезон «Ведьмака» запланирован на вторую половину 2021 года. Уже известно, что шоу продлено на третий сезон, который выйдет не ранее 2022 года. Создатели намерены существенно расширить мир «Ведьмака», а потому займутся созданием сразу нескольких спин-оффов.

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