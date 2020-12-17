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Третью часть хоррора «Звонок» покажут в кино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Хоррор «Звонок. Последняя глава» стартует в прокате 17 декабря, фильм стал продолжением оригинальных фильмов ужасов «Звонок».

«Звонок. Последняя глава» снял режиссер оригинальной дилогии Хидео Наката по роману Кодзи Судзуки «Прилив». Наката вместе с Судзуки работали и над двумя первыми культовыми японскими лентами «Звонок» и «Звонок 2» — самыми кассовыми фильмами ужасов в истории японского кино.

Девочка Садако — ключевая фигура всех фильмов знаменитой франшизы. Она злой дух в белом платье с длинными черными волосами. В персонаже Садако есть отсылки к японскому фольклору: призраки в японской мифологии часто представлены как девушки в белом балахоне, с распущенными длинными волосами, закрывающими лицо, и без ног.

Сюжет

В центре нового фильма — психолог-консультант Маю Акикава, которая работает в городской больнице. Однажды к ней попадает очень необычная пациентка: маленькая девочка не может произнести ничего, кроме своего имени — Садако. 

Вскоре с Садако начинают происходить мистические события: свет мигает, предметы вокруг будто оживают и находиться с ней рядом становится небезопасно как для пациентов, так и для персонала больницы.

У Маю также внезапно пропадает младший брат Казума — известный YouTube-блогер, который стал популярен благодаря вирусным видео. Казума, зайдя на запрещенный сайт самых страшных мест Токио, решил пробраться в сгоревший дом, на место преступления. С тех пор его никто не видел.

В поисках улик Маю натыкается на последнее загруженное им видео, которое оказывается связано с Садако, находящейся под ее опекой. Чтобы найти брата Маю предстоит разузнать всю правду о таинственной девочке.

Главную роль в фильме «Звонок. Последняя глава» исполнила молодая актриса Эридза Икэда, которая попала в кино из модельного бизнеса. Она снялась в эпизодических ролях в нескольких мелодрамах, прежде чем ей предложили главные роли в фантастическом сериале «Я теперь Мари» и спортивной драме «Поклонись и поцелуй», где она играет спортсменку по кюдо — стрельбе из лука.

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