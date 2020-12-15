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Испытания «Булавы» вызвали панику на ядерной базе США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © SpaceX

Учебный запуск российских баллистических ракет «Булава» стал причиной срабатывания системы предупреждения о ракетной атаке на авиабазе США Рамштайн в Германии. Персонал ядерной базы несколько минут считал российские учения настоящей атакой.

Сообщение о срабатывании сигнала тревоги появилось в официальной группе авиабазы в Facebook 12 декабря. В нем подчеркивалось, что речь не идет об учениях. Весь персонал командного пункта был поднят по тревоге, передает CNN со ссылкой на свои источники.

Сигнал тревоги сработал после сообщения о возможной ракетной атаке с военных спутников США. Они передали информацию о том, что с российской подлодки в Охотском море были запущены несколько межконтинентальных баллистических ракет.

В результате военнослужащие пережили несколько «неприятных минут», отмечает телеканал. Через некоторое время Стратегическое командование США правильно оценило ситуацию, пуск ракет признали учебным.

12 декабря в России проводились масштабные учения стратегических сил. Субмарина «Владимир Мономах» нанесла удар четырьмя ракетами «Булава» по полигону в Архангельской области. Это был первый залповый пуск сразу четырех ракет «Булава» с подлодки.

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