Госдума продлила льготу на оплату пошлин

Госдума продлила до 2023 года действия скидки 30% на оплату пошлин при получении государственных услуг в электронном виде, соответствующие поправки приняты в Налоговый кодекс.

Скидка предоставляется при использовании единого портала государственных и муниципальных услуг, а также гражданам, которые оплачивают пошлины на региональных порталах с единой системой идентификации. Согласно прежним нормам, действие скидки завершалось 31 декабря 2020 года.

Накануне продление льготы поддержал президент России Владимир Путин, который назвал льготу «справедливой», так как государство тратит меньше ресурсов на оформление документов при обращении гражданина в электронном виде.

«Все это дешевле на 30%, потому что технологически это дешевле делается. Конечно, нужно продлить и саму льготу и срок реализации этих возможностей», — сказал Путин, комментируя соответствующие обращения граждан на онлайн-форуме партии «Единая Россия».