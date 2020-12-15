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Определен самый популярный цвет авто в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Белый цвет десятый год подряд остается самым распространенным среди новых машин в мире, его выбирают более трети покупателей, сообщается в свежем аналитическом отчете компании крупного поставщика автоэмалей Axalta.

Доля белых автомобилей в мире составляет 38%, черных — 19%, серых — 15%, серебристых — 9%. Остальные цвета распределились следующим образом: 7% синий, 5% красный, 3% коричневый, 2% желтый/золотой, 1% зеленый.

Эксперты Axalta отметили переход от серебристого к серому на многих рынках: серый считается более современным и роскошным. Белый же держит популярность последние 10 лет. 

В Европе серые машины такие же популярные, как и белые. Рынок Китая отличает любовь к желтым авто — по популярности они занимают четвертое место. В России и Индии в пятерку лидеров входят коричневые автомобили.

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