«Трезвая Россия» призвала вдвое сократить продажу алкоголя

Продажу алкоголя в России к 2030 году предлагается сократить более чем в два раза — с 16 до 7 миллиардов литров в год, такая инициатива содержится в докладе федерального проекта «Трезвая Россия» о демографической ситуации.

«Для достижения национальных целей развития государства к 2024 году, определенных президентом России В. В. Путиным, а также последующему укреплению социально-экономического положения страны в перспективе до 2030 года, федеральным проектом "Трезвая Россия" предлагается: снижение объема продаж алкогольной продукции к 2024 году до 12 миллиардов литров, к 2027 году до 9 миллиардов литров, к 2030 году до 7 миллиардов литров», — приводит ТАСС доклад федерального проекта «Трезвая Россия».

«Изменение структуры потребления алкогольных напитков к 2030 году: 50% вино, 30% пиво, 15% водка и иные крепкие напитки, 5% прочая алкогольная продукция, снижение к 2030 году количества потребителей алкогольной продукции среди трудоспособного населения с 85% до 50% и с 70% до 40% смертности среди трудоспособного населения от причин, вызванных потреблением алкогольной продукции», — говорится в докладе.

В документе отмечается, что объемы потребления алкоголя в России составили в 2020 году 16 миллиардов литров. При этом эксперты «Трезвой России» сообщают, что по итогам 2019 года самыми употребляемыми видами алкогольной продукции в стране являются пиво — 8,5 миллиардов литров, а также водка — около 1 миллиардов литров.

Федеральный проект «Трезвая Россия» реализуется с 2012 года. Его цель — содействие диалогу между органами государственной власти, общественными и религиозными организациями в целях разработки комплексного подхода к решению проблемы наркомании и алкоголизма в России