Новосибирский кинотеатр «Пионер» реконструируют в 2022 году

Новосибирск получил деньги на реконструкцию кинотеатра «Пионер», в здании разместится театр Афанасьева, сообщил пресс-центр мэрии.

Здание реконструирует РСУ №5 «Новосибирскгражданпроект». Цена контракта – более 350 миллионов рублей. Всего в 2020-2022 годах на реконструкцию будущего театра муниципалитет получит более 530 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов.

«Ранее мы получили 50 миллионов рублей из областного бюджета. Это позволило отыграть конкурс и начать строительные работы. Также средства на реализацию данного проекта были запланированы в федеральном бюджете, но только начиная с 2022 года. Для нас же было важно приступить к реконструкции здания уже в этом году», – сказал мэр города Анатолий Локоть.

Планируется, что театр Афанасьева получит помещения общей площадью почти 3 тысячи метров, 211 посадочных мест. Сроки завершения работ – до 15 декабря 2022 года (включительно).