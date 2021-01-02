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Два сосудистых центра откроется в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Сосудистые центры откроются при двух новосибирских больницах – ЦКБ и кардиоцентре, сообщил журналистам министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«Мы планируем, что с 2021 года клинический кардиодиспансер войдет в схему маршрутизации по неотложной помощи и будет работать как региональный. Сосудистый центр на базе ЦКБ будет работать как центр по оказанию неотложной помощи», – сказал Хальзов.

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Сосудистый центр в ЦКБ планируется достроить уже зимой. На работы в кардиоцентре уйдет около 200 миллионов рублей.

«Если кардиодиспансер будет во многом переоборудован, то центр в ЦКБ будет дооснащен необходимым оборудованием, которое позволит проводить в том числе и реабилитацию», – уточнил министр.

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