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«Газпром» придумал замену YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«Газпром-медиа» в 2021-2022 годах представит сразу две площадки в интернете для размещения пользовательского контента, которые станут аналогом американской платформы YouTube, сообщил глава холдинга Александр Жаров.

Платформы будут отличаться, на одной пользователи смогут размещать видео в больших форматах, другая позволит публиковать короткие ролики. Предполагается, что одной из этих площадок станет модернизированный Rutube, передает ТАСС.

«Поскольку формат видео разный, бывает короткий, бывает длинный, и возможности запуска тех же длинных форматов на TikTok отсутствуют, а все равно площадка очень привлекательная. Поэтому с этим работаем, думаю, в будущем году сделаем интересное предложение», — сказал Жаров.

Ранее группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, наделяющий Роскомнадзор правом блокировать иностранные интернет-ресурсы, которые цензурируют российские средства массовой информации. Под его действие могут попасть YouTube, Facebook и Twitter.

Законопроект вводит статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Его планируется присваивать ресурсам, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.

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