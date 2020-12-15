«Газпром» придумал замену YouTube

«Газпром-медиа» в 2021-2022 годах представит сразу две площадки в интернете для размещения пользовательского контента, которые станут аналогом американской платформы YouTube, сообщил глава холдинга Александр Жаров.

Платформы будут отличаться, на одной пользователи смогут размещать видео в больших форматах, другая позволит публиковать короткие ролики. Предполагается, что одной из этих площадок станет модернизированный Rutube, передает ТАСС.

«Поскольку формат видео разный, бывает короткий, бывает длинный, и возможности запуска тех же длинных форматов на TikTok отсутствуют, а все равно площадка очень привлекательная. Поэтому с этим работаем, думаю, в будущем году сделаем интересное предложение», — сказал Жаров.

Ранее группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, наделяющий Роскомнадзор правом блокировать иностранные интернет-ресурсы, которые цензурируют российские средства массовой информации. Под его действие могут попасть YouTube, Facebook и Twitter.

Законопроект вводит статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Его планируется присваивать ресурсам, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.