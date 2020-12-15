Вышел трейлер фильма-катастрофы «Огонь» с Хабенским и Янковским

Новый трейлер фильма «Огонь» опубликован в Сети. В нем раскрыт весь ужас стихии, с которой столкнутся главные герои в исполнении Константина Хабенского и Ивана Янсковского.

По сюжету фильма-катастрофы, пожарные и спасатели отправятся на обычное задание — тушение лесного пожара. Но им придется столкнуться со стихией в крайне тяжелых условиях.

Главные герои полные противоположности. Иван Янковский сыграл дерзкого и обаятельного пожарного, который попадает в бригаду к опытному инструктору (Хабенский). У героев конфликт: молодой парень ухаживает за дочерью своего руководителя. Но все разногласия отходят на второй план, когда оба сталкиваются со стихией.

Кроме Янковского и Хабенского в фильме сыграли Стася Милославская, Антон Богданов, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Евгения Дмитриева, Юрий Кузнецов.

Трейлер обещает зрителю страшное зрелище. Усилит эмоции тот факт, что в картину вошли реальные кадры страшных лесных пожаров в Красноярском крае. Премьера фильма «Огонь» запланирован на 24 декабря.