Власти отказались от новогодних подарков детям-льготникам

Власти Новосибирской области в этом году не подарят новогодние подарки детям-льготникам, средства на это не были заложены в бюджет, журналистам замминистра труда и социального развития региона Ольга Потапова.

В прошлом году из бюджета региона на покупку новогодних подарков направили 16 миллионов рублей, всего было приобретено 82 тысячи подарков. Они полагались детям из многодетных и малоимущих семей, детей-сирот и инвалидов, семей военнослужащих, погибших в военных конфликтах.

«На приобретение новогодних подарков в бюджете региона денежных средств в этом году не предусмотрено», — сказала Потапова.

По ее словам, из-за коронавируса власти перераспределяли средства в бюджете, и на этот аспект денег не хватило. Она добавила, что органы местного самоуправления могут сами оказать помощь нуждающимся семьям.