Власти отказались от новогодних подарков детям-льготникам

Власти Новосибирской области в этом году не подарят новогодние
подарки детям-льготникам, средства на это не были заложены в бюджет,
журналистам замминистра труда и социального развития региона Ольга Потапова.
В прошлом году из бюджета региона на покупку новогодних
подарков направили 16 миллионов рублей, всего было приобретено 82 тысячи
подарков. Они полагались детям из многодетных и малоимущих семей, детей-сирот и
инвалидов, семей военнослужащих, погибших в военных конфликтах.
«На приобретение новогодних подарков в бюджете региона
денежных средств в этом году не предусмотрено», — сказала Потапова.
По ее словам, из-за коронавируса власти перераспределяли
средства в бюджете, и на этот аспект денег не хватило. Она добавила, что органы
местного самоуправления могут сами оказать помощь нуждающимся семьям.