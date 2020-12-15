Oppo представила смартфон с гибким экраном

Китайская компания Oppo представила концепт смартфона с гибким экраном, который можно складывать несколько раз.

Устройство разработано в сотрудничестве с японскими дизайнерами, в сложенном состоянии смартфон размером в кредитную карточку. При необходимости его можно трижды разложить в одном направлении, после чего он приобретает нормальные размеры.

Если сдвинуть телефон на одно деление, откроется панель, где можно просмотреть время, уведомления, погоду и включить музыкальный плеер. Если сдвинуть телефон на два деления, пользователю станет доступна камера.

Today, we’re showcasing two new design concepts produced in collaboration with leading Japanese design studio, nendo.



First, is the ‘slide-phone’, which features a triple-hinge foldable screen system. #OPPOxnendo pic.twitter.com/r6YNrc2EmP — OPPO (@oppo) December 14, 2020

Наконец, при максимальном раскладывании станет полностью доступен экран с диагональю 7 дюймов. В полноэкранном режиме пользователь сможет использовать телефон в игровом режиме

Характеристики смартфона пока остаются неизвестными. На сегодня раскладывающиеся телефоны в производство запустила только южнокорейская компания Samsung. В феврале в продажу вышла премиальная «раскладушка» с гибким экраном.