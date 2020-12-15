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Oppo представила смартфон с гибким экраном

Источник:
Sibnet.ru
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Китайская компания Oppo представила концепт смартфона с гибким экраном, который можно складывать несколько раз.

Устройство разработано в сотрудничестве с японскими дизайнерами, в сложенном состоянии смартфон размером в кредитную карточку. При необходимости его можно трижды разложить в одном направлении, после чего он приобретает нормальные размеры.

Если сдвинуть телефон на одно деление, откроется панель, где можно просмотреть время, уведомления, погоду и включить музыкальный плеер. Если сдвинуть телефон на два деления, пользователю станет доступна камера.

Наконец, при максимальном раскладывании станет полностью доступен экран с диагональю 7 дюймов. В полноэкранном режиме пользователь сможет использовать телефон в игровом режиме

Характеристики смартфона пока остаются неизвестными. На сегодня раскладывающиеся телефоны в производство запустила только южнокорейская компания Samsung. В феврале в продажу вышла премиальная «раскладушка» с гибким экраном.

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