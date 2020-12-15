Oppo представила смартфон с гибким экраном

Китайская компания Oppo представила концепт смартфона с гибким экраном, который можно складывать несколько раз.
Устройство разработано в сотрудничестве с японскими дизайнерами, в сложенном состоянии смартфон размером в кредитную карточку. При необходимости его можно трижды разложить в одном направлении, после чего он приобретает нормальные размеры.
Если сдвинуть телефон на одно деление, откроется панель, где можно просмотреть время, уведомления, погоду и включить музыкальный плеер. Если сдвинуть телефон на два деления, пользователю станет доступна камера.
Today, we’re showcasing two new design concepts produced in collaboration with leading Japanese design studio, nendo.— OPPO (@oppo) December 14, 2020
First, is the ‘slide-phone’, which features a triple-hinge foldable screen system. #OPPOxnendo pic.twitter.com/r6YNrc2EmP
Наконец, при максимальном раскладывании станет полностью доступен экран с диагональю 7 дюймов. В полноэкранном режиме пользователь сможет использовать телефон в игровом режиме
Характеристики смартфона пока остаются неизвестными. На сегодня раскладывающиеся телефоны в производство запустила только южнокорейская компания Samsung. В феврале в продажу вышла премиальная «раскладушка» с гибким экраном.