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PornHub заблокировал миллионы видеозаписей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Администрация крупнейшего ресурса для взрослых PornHub заблокировала все видеоролики, загруженные неверифицированными пользователями, сообщает пресс-служба сайта. Количество заблокированных роликов может достигать нескольких миллионов.

Каждая заблокированная запись получила особую отметку о том, что ролик отправлен на проверку. Ожидается, что она начнется только в 2021 году. Теоретически процесс восстановления заблокированного видео может занять несколько месяцев.

До начала проверки на сайте находилось около 13,5 миллиона роликов. После объявления PornHub на главной странице сервиса утверждается, что на сайте загружено порядка 3 миллионов записей. Таким образом, сервис мог заблокировать порядка 10 миллионов роликов.

PornHub начал менять свою политику по отношению к загруженным видеозаписям после того, как в начале декабря в СМИ появились материалы о том, что порносайт размещает ролики с реальным насилием над несовершеннолетними.

После этого сервис изменил правила загрузки и скачивания видео на своем сайте. Несмотря на это, 11 декабря крупнейшие платежные системы Visa и MasterCard запретили проводить платежи по своим картам на сайте PornHub.

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