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Водитель трактора провалился под лед Обского моря

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Трактор провалился под лед в акватории Новосибирского водохранилища, водитель погиб, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

В акватории Новосибирского водохранилища в районе населенного пункта Чингисы трактор провалился под лед. Водитель погиб. На этом месте был выставлен знак, запрещающий выезд на лед.

Выезд на лед на автотранспорте, в том числе на снегоходах и квадроциклах на акватории Новосибирской области запрещен. За это грозит штраф для граждан в размере от 300 до 1 тысячи рублей, на юридических лиц — от 5 до 8 тысяч рублей.

К открытию готовятся две ледовые переправы в Ордынском районе, где на круглосуточной основе будут дежурить обученные спасатели со всем необходимым снаряжением для оказания своевременной помощи при нештатной ситуации. Прошлой зимой спасатели оказали помощь 33 гражданам, игнорирующим правила безопасного поведения на льду.

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