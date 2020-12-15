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Российский «танк-зверь» восхитил западных экспертов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Российский танк Т-90 и его модификации является «чертовски хорошим», боевая машина может считаться одним из лучших военных изобретений России, пишет американский журнал National Interest.

«Относительно современный, он обладает множеством уровней брони и комплексов вооружений, легко модифицируемый и продолжает поставляться в армии по всему миру», — отмечает автор материала.

Эксперты указывают, что Т-90 обладает традиционной конструкцией еще времен Второй мировой войны. У него есть классический корпус и башня с низкой посадкой, что делает боевую машину трудной целью для поражения.

При этом экипаж Т-90 вмешает до трех человек, что позволяет боевой машине оставаться компактной. Минимизация экипажа стала возможна благодаря полуавтоматической пушке, которая не требует заряжающего.

«Танк отличается улучшенной мобильностью и управляемостью. Этого удалось достичь благодаря установке мощного двигателя, автоматической системы передач и системы управления с помощью штурвала», — перечисляет преимущества российской машины американское издание.

Отмечается, что разработчики семейства танков Т-90 делают упор на технологии, проверенные временем. Их постепенно модернизируют, в результате российский «танк-зверь» на сегодня является одним из лучших по сочетанию стоимости и боевых возможностей.

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