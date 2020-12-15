Заброшенное здание Минобороны взорвали в Норильске. ВИДЕО

Нежилое здание Минобороны внесли в Норильске недалеко от городского аэропорта, оно стало первым в очереди на снос.

В октябре в Норильске была делегация Совета Федерации, которые осмотрели жилой фонд города и перспективные места застройки. Они также обратили внимание на заброшенный военный городок, который не используют несколько десятилетий.

Несколько домов решили снести, а те, что имеют историческую ценность передать из Минобороны в муниципалитет. Во вторник взорвали первое здание.

Местные жители разделились на тех, кто считает, что снести здание надо было давно, другие уверены, что ломать, не строить. «Советскую эпоху выносят вперед ногами. Попробовали бы построить в вечной мерзлоте разок», — написал один из пользователей в соцсетях.