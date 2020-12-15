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Путин поздравил Байдена с победой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: (Official White House Photo by David Lienemann)

Глава России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США и выразил уверенность, что страны смогут вместе решать проблемы, с которыми сталкивается мир.

Путин не стал поздравлять Байдена после первого этапа выборов, когда уже было известно, как проголосуют выборщики. После голосования коллегии Путин направил Байдену поздравительную телеграмму, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир.

Президент России отметил, что с учетом этого российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества.

«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами», — подчеркнул глава Российского государства.

Байден в понедельник набрал 306 голосов выборщиков, действующий президент Дональд Трамп — 232 голоса.

Тема: Выборы президента США
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Топ комментариев

Alexander222

ещё выступит с новогодним поздравлением, расскажет о величии государства, что кругом враги и .....опять...

Alexander222

рост цен "стабилизировали", то есть не снизили....про эту власть можно сказать словами из известного...

Alexander222

подняли пенсионный возраст, увеличили налоги НДС, акцизы, ЖКХ и т.д. и это всё из твоего кармана...

14377455

Обещанного три года ждут, из народного фольклора, ну а у нас то и 20 лет не предел!

Disobedient

Конечно верь как тут не поверить англичане же пишут. ЦитатаНавального пытались отравить дважды: в первый...