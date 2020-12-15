Масштабный сбой произошел в работе Ростелекома

Пользователи по всей России сообщили о масштабных сбоях в работе Ростелекома. Чаще всего на обрывы связи жалуются в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге.

По данным Downdetector.ru сбой произошел во вторник и охватил множество крупных городов России. Намного чаще обрывы интернет-соединения жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Омска, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Мурманска.

У 92% пользователей возникли проблемы с интернетом, 5% жалуются на перебои с телефонной связью, а все сервисы не работают у 2% пользователей. По данным компании, работу удалось восстановить в кратчайшие сроки. Причиной сбоев стали проблемы с оборудованием.

В понедельник пользователи по всему миру сообщали о проблемах с доступом к сервисам Google: Gmail, Google Drive, Google Play, YouTube. Неполадки возникли у жителей России, а также Германии, Британии, Италии и других европейских стран.