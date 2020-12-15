Вакцина от коронавируса поступила в районы Новосибирской области

Первая поставка вакцины от коронавируса в районы Новосибирской области произошла в понедельник, медиков и соцработников будут прививать в трех районах, сообщил журналистам во вторник министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

По словам Хальзова, вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» отправили в понедельник в Тогучинский, Сузунский и Болотнинский районы Новосибирской области.

«С сегодняшнего дня медработники, работники социальной службы, может быть, где-то учителя начнут прививаться в рамках национального календаря профилактики коронавирусной инфекции», – сказал министр.

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Хальзов пояснил, что вакцину нужно хранить при определенной температуре, поэтому ее получили именно те районы, в которых есть необходимое оборудование.

Кроме того, по его словам, в понедельник в регион поступила вторая партия вакцины «Спутник-V» – 1,5 тысячи доз, увеличивается количество медучреждений, которые участвую в вакцинации новосибирцев.