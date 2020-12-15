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Дан прогноз по сокращению населения России на десятки миллионов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Население России сократится до 125 миллионов человек в 2050 году, на негативную динамику влияют алкоголь и наркотики, говорится в докладе проекта «Трезвая Россия».

«Если ситуация останется неизменной и не будут приняты необходимые меры, то к 2050 году население России составит около 125 миллионов человек», — цитирует РИА Новости документ.

По данным «Трезвой России», ежегодно от причин, связанных с потреблением алкоголя, наркотиков и табака, в стране погибает более 1 миллиона человек. По расчетам организации, за последние 35 лет из-за этого ушли из жизни 30 миллионов граждан России.

Экономические потери общества и государства от последствий, связанных с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением, за год достигают 12% от ВВП страны — это более 13 миллиардов рублей в год.

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Сокращение рождаемости объясняется не только «демографическим провалом» 90-х, но и последствиями употребления гражданами психоактивных веществ, в особенности синтетических и других наркотиков. Это «формирует негативные репродуктивные установки, приводит к откладыванию рождений, субкультуре чайлдфри и прерыванию беременностей».

Эксперты «Трезвой России» предлагают более чем вдвое снизить объем продаж алкоголя и табачной продукции к 2030 году.

В 2020 году в России, по данным ООН, живут 145,9 миллиона человека, по данным Росстата, — 146,6 миллиона.

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