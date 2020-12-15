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Пожар вспыхнул на разрезе «Черногорский» в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Navy

Пожарные выехали тушить сложный пожар на территории угольного разреза «Черногорский» в Хакасии, сообщает ГУ МЧС по региону.

В 10.16 по местному времени (06.16 мск) во вторник поступила информация о возгорании в боксе для хранения тепловозов на территории разреза «Черногорский» в Хакасии, объявлен повышенный ранг вызова. Площадь огня составила около 400 квадратных метров. 

Для реагирования на пожар от МЧС России привлечено 30 человек, 8 единиц техники. Самостоятельно из бокса эвакуировались 11 человек, судьба одного человека неизвестна.

Разрез «Черногорский» принадлежит СУЭК, это самое крупное по объемам добычи предприятие угольной отрасли Хакасии.

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