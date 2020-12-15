МС-21 с российским двигателем совершил первый полет

Первый самолет МС-21-310 с российским двигателем ПД-14 совершил первый полет во вторник. Испытания прошли успешно, сообщила пресс-служба корпорации «Ростех».

Самолеты образца МС-21-300 собирались с американским двигателями. В 2019 году разработчики решили установить российский двигатель на лайнер. В ноябре сборка самолета с ПД-14 завершилась. Во вторник лайнер совершил первый полет.

«Этот полет – результат объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России – самолета МС-21 и двигателя ПД-14. Усилиями ученых, конструкторов, инженеров, рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации», – сообщил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева. Цель полетного задания – проверка режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирование систем.

МС-21 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет. Начало серийного производства запланировали на 2021 год. Но из-за пандемии испытательные сертификационные полеты приостановили и возобновили только через несколько месяцев. Сроки начала серийного производства перенесли.