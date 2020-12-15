НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Навальный объявил имена своих «отравителей»

Источник:
Sibnet.ru
792 5

Сотрудники Института криминалистики ФСБ стоят за отравлением оппозиционера Алексея Навального в Томске, говорится в совместном расследовании изданий Bellingcat, The Insider, Der Spiegel, El Pais и CNN. С этой версией согласен сам Навальный, заявивший, что его несколько раз пытались отравить на последние три года.

Расследование группы журналистов и самого Навального построено на анализе базы данных телефонных звонков и списков пассажиров, летавших одновременно или с разницей в несколько дней с блогером.

В материалах называются имена и публикуются фотографии тех лиц, кто стоит за отравлением в Томске — это некие Владимир Паняев, Михаил Швец, Константин Кудрявцев, Олег Таякин, Алексей Кривощеков, Иван Осипов и Алексей Александров.

Фото: © navalny.com

По версии расследователей, Навального сопровождали в поездках с 2017 года и уже пытались отравить. Оппозиционер описывает, что в одной из региональных поездок почувствовал себя очень-очень плохо, как будто умрет. Те же симптомы — когда очень плохо, но ничего не болит — были у него и его жены летом в Калининградской области.

По мнению Навального, попытка его отравления не удалась, потому что за «20 лет под руководством Путина деградирует все».

Навальному стало плохо 20 августа в самолете из Томска в Москву. Борт совершил экстренную посадку в Омске, Навального госпитализировали без сознания, а после в состоянии комы перевезли на лечение в Берлин. Правительство Германии, ссылаясь на исследование военных экспертов, объявило, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». Россия неоднократно опровергала эти обвинения.

Тема: Отравление Алексея Навального
Кремль прокомментировал «повторную попытку отравления» Навального
СМИ сообщили о второй попытке отравления Навального
Путин и Меркель обсудили Навального
Москва ответит «зеркалом» на санкции из-за дела Навального
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Дан прогноз по сокращению населения России на десятки миллионов
•
Навальный объявил имена своих «отравителей»
•
Выборщики избрали Байдена 46‑м президентом США
•
Новый автомобильный знак появится в России
Подробности
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Правительство объявило войну ценам на продукты
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
Как это работает
•
Как проверить сигнал Wi-Fi в Windows 10
•
Сколько стоит Дед Мороз: как заказать праздник на дом
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ростех показал видео первого полета МС-21 с российским двигателем
Сибирь 15.12.2020 13:18
МС-21 с российским двигателем совершил первый полет
Сибирь 15.12.2020 12:57
Полицейские в Бурятии спасли краснокнижных кречетов от браконьеров
Сибирь 15.12.2020 12:25
Пожар вспыхнул на разрезе «Черногорский» в Хакасии
Сибирь 15.12.2020 12:12
Самое популярное
Ростех показал видео первого полета МС-21 с российским двигателем
4489
Путина взяла оторопь после российского телевидения
3325
Вакцина от коронавируса вызвала положительный тест на ВИЧ
2868
Смертник взорвал бомбу у здания ФСБ
2709
Обсуждение (5)
КАРТИНА ДНЯ
•
Дан прогноз по сокращению населения России на десятки миллионов
•
Навальный объявил имена своих «отравителей»
•
Выборщики избрали Байдена 46‑м президентом США
•
Новый автомобильный знак появится в России
Подробности
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Правительство объявило войну ценам на продукты
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Мультимедиа
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Alexander222

ещё выступит с новогодним поздравлением, расскажет о величии государства, что кругом враги и .....опять...

Alexander222

рост цен "стабилизировали", то есть не снизили....про эту власть можно сказать словами из известного...

Alexander222

подняли пенсионный возраст, увеличили налоги НДС, акцизы, ЖКХ и т.д. и это всё из твоего кармана...

14377455

Обещанного три года ждут, из народного фольклора, ну а у нас то и 20 лет не предел!

Disobedient

Конечно верь как тут не поверить англичане же пишут. ЦитатаНавального пытались отравить дважды: в первый...