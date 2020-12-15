Навальный объявил имена своих «отравителей»

Сотрудники Института криминалистики ФСБ стоят за отравлением оппозиционера Алексея Навального в Томске, говорится в совместном расследовании изданий Bellingcat, The Insider, Der Spiegel, El Pais и CNN. С этой версией согласен сам Навальный, заявивший, что его несколько раз пытались отравить на последние три года.

Расследование группы журналистов и самого Навального построено на анализе базы данных телефонных звонков и списков пассажиров, летавших одновременно или с разницей в несколько дней с блогером.

В материалах называются имена и публикуются фотографии тех лиц, кто стоит за отравлением в Томске — это некие Владимир Паняев, Михаил Швец, Константин Кудрявцев, Олег Таякин, Алексей Кривощеков, Иван Осипов и Алексей Александров.

По версии расследователей, Навального сопровождали в поездках с 2017 года и уже пытались отравить. Оппозиционер описывает, что в одной из региональных поездок почувствовал себя очень-очень плохо, как будто умрет. Те же симптомы — когда очень плохо, но ничего не болит — были у него и его жены летом в Калининградской области.

По мнению Навального, попытка его отравления не удалась, потому что за «20 лет под руководством Путина деградирует все».

Навальному стало плохо 20 августа в самолете из Томска в Москву. Борт совершил экстренную посадку в Омске, Навального госпитализировали без сознания, а после в состоянии комы перевезли на лечение в Берлин. Правительство Германии, ссылаясь на исследование военных экспертов, объявило, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». Россия неоднократно опровергала эти обвинения.