Концентрация фенола и пыли в воздухе Читы превысила норму

Специалисты Забайкальского Гидрометцентра провели мониторинг загрязнения воздуха в Чите и выяснили, что в последние пять дней концентрация фенола и пыли в городе превышена в несколько раз.

По данным Росгидрометцентра, в 2020 году Забайкальский край вошел в список регионов с самым грязным воздухом. А Чита вошла в число городов, где было зарегистрировано больше всего загрязнений воздуха.

По данным наблюдений Забайкальского УГМС с пятницы по понедельник на территории края случаев экстремально высокого загрязнения воздуха не было. Но в семи районах Читы уровень предельной концентрации пыли и фенола был превышен.

В Железнодорожном районе превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) фенола составило 2,4 раза, а пыли — в 1,8 раза. В Ингодинском районе ПДК пыли была превышена в 2,2 раза, в фенола — в 1,1 раза.

Фенол считается токсичным веществом. Относится к высокоопасным веществам. При вдыхании вызывает нарушение функций нервной системы. Пыль и пары фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу, вызывают химические ожоги.