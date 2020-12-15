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Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Американский режиссер-документалист Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Он отметил, что не понимает, почему Запад игнорирует ее.

«Я привился несколько дней назад, не знаю пока, насколько российская вакцина эффективна, но я слышал много положительных откликов о ней», — сказал Стоун в интервью Первому каналу.

Он назвал вакцину полезной и заявил, что не понимает, почему ее игнорируют на Западе. «Америка в своем безумии считает Россию и Китай враждебными странами, хотя лично я так не считаю», — высказался он.

Режиссер добавил, что вскоре снова посетит Россию для второй прививки.

Стоун приехал в Россию для съемок нового документального фильма об изменении климата. Он собрался посетить российские атомные станции в Обнинске, Мурманске и Белоярске.

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и Минобороны. В ее основе лежит аденовирус человека. Прививку делают в два этапа — второй через 21 день.

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