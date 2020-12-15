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Мать в Забайкалье угрожала ножом маленькой дочке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Прокуратура и Следственный комитет Забайкалья проверят семью, где мать якобы угрожала убийством маленькой дочери. Информацию об угрозах очевидцы выложили в социальные сети.

Во вторник в одной из социальных сетей появился пост, что жительница села в Петровск-Забайкальском районе оскорбляет маленькую дочку и, схватившись за нож, угрожает убить ее.

Следователи и сотрудники прокуратуры края выехали в село. На месте они выяснят, насколько информация, распространенная в соцсетях, соответствует действительности. Специалисты осмотрят дом и оценят условия, в которых живет ребенок.

Если информация о насилии и запугивании ребенка подтвердиться, в отношении женщины могут возбудить уголовное дело, а ребенка отдать сотрудникам опеки. Руководитель регионального СК держит ход проверки на личном контроле.

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