Мать в Забайкалье угрожала ножом маленькой дочке

Прокуратура и Следственный комитет Забайкалья проверят семью, где мать якобы угрожала убийством маленькой дочери. Информацию об угрозах очевидцы выложили в социальные сети.

Во вторник в одной из социальных сетей появился пост, что жительница села в Петровск-Забайкальском районе оскорбляет маленькую дочку и, схватившись за нож, угрожает убить ее.

Следователи и сотрудники прокуратуры края выехали в село. На месте они выяснят, насколько информация, распространенная в соцсетях, соответствует действительности. Специалисты осмотрят дом и оценят условия, в которых живет ребенок.

Если информация о насилии и запугивании ребенка подтвердиться, в отношении женщины могут возбудить уголовное дело, а ребенка отдать сотрудникам опеки. Руководитель регионального СК держит ход проверки на личном контроле.