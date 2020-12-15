Эксперимент по уборке снега проведут в Новосибирске

Мэрия Новосибирска повторит эксперимент по передаче уборки снега на аутсорсинг, частная организация будет убирать снег в Пашино, сообщил Sibnet.ru на запрос департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса горадминистрации.

Депутат Горсовета Наталья Пинус предложила внедрять практику аутсорсинга при организации уборки дорог в городе, тем более, что привлечение частной компании было использовано в Пашино, и ситуация на дорогах там стала лучше. Такой вариант предполагает, что мэрия платит только за качественную уборку улиц, а не за кубометры вывезенного снега, как происходит обычно.

Департамент сообщил, что в 2018 году мэрия заключала контракт на 2,9 миллиона рублей для уборки дорог в Пашино с компанией ООО «Мойдодыр». Власти планируют повторить эксперимент в 2021 году. Уборку улиц также будут проводит в Пашино.

«Применения такой практики в дальнейшем повсеместно департаментом не планируется», — говорится в ответе.

Затраты на содержание улично-дорожной сети Новосибирска составили в 2019 году 861,72 миллиона рублей, в 2020 году 983,65 миллиона рублей.