Выборщики избрали Байдена 46‑м президентом США

Демократ Джо Байден набрал 306 голосов членов коллегии выборщиков и стал новым президентом США, вице-президентом будет Камала Харрис.

У противника Байдена — действующего президента, кандидата от республиканцев Дональда Трампа — 232 голоса. Необходимый минимум для победы — 270 голосов — Байден преодолел этот уровень, когда были учтены голоса выборщиков Калифорнии.

«Триста шесть голосов выборщиков — точно то же число голосов выборщиков, которое Дональд Трамп и вице-президент (Майк) Пенс получили, когда выиграли в 2016 году. В то время президент Трамп назвал число выборщиков, которым он был избран, "разгромным". По его собственным стандартам эти результаты представляли ясную победу в то время, и я позволю себе предположить, что они являются такими и сейчас», — отметил Байден демократ во время своего выступления в Уилмингтоне.

Байден вступит в должность 20 января в ходе церемонии инаугурации, которая по традиции пройдет в Вашингтоне.