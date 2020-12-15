Проезд на транспорте подорожал в Новосибирске

Стоимость проезда на автобусах, троллейбусах, трамваях и метро в Новосибирске подрожало на 1 рубль с 15 декабря.

С 15 декабря власти увеличили стоимость проезда на всех видах наземного транспорта в Новосибирске на 1 рубль: метро теперь стоит 26 рублей, автобус 25 рублей, трамвай и троллейбус — 24 рубля.

Причина, по словам властей, в том, что действующие тарифы не покрывали расходы транспортных предприятий и не позволяли обновлять составы.

Год назад в Новосибирске уже повышали стоимость проезда. Тогда сильнее всего подорожало метро, он прибавило на три рубля и стал стоить 25 рублей год назад. Власти объяснили повышение тарифов инвестиционной составляющей: деньги нужно было вложить в закупку новых вагонов метро, так как старые уже выработали свой ресурс.