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Сборной России по хоккею прогнозируют победу на Кубке Первого канала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Розыгрыш Кубка Первого канала по хоккею — ежегодного турнира, входящего в состав Еврохоккейтура, начнется 17 декабря.

В турнире всегда принимают участие четыре сборные: Россия, Чехия, Швеция и Финляндия. В этом году Кубок Первого канала пройдет в России с 17 по 20 декабря.

После победы сборной России на предыдущем этапе Еврохоккейтура, Кубке Карьяла, Россия считается фаворитом турнира.

Расписание матчей Кубка Первого канала:

  • Россия – Швеция, 17 декабря 19.30 (по мск). Трансляции на «Матч ТВ», официальных сайтах ФХР и Первого канала.

  • Россия – Чехия, 19 декабря в 15:15 (по мск), Трансляции на Первом канале и на сайте Первого канала

  • Россия – Финляндия, 20 декабря в 15:15 (по мск), Трансляции на Первом канале и на сайте Первого канала.


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