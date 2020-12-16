Сборной России по хоккею прогнозируют победу на Кубке Первого канала

Фото: © Федерация хоккея России
Розыгрыш Кубка Первого канала по хоккею — ежегодного
турнира, входящего в состав Еврохоккейтура, начнется 17 декабря.
В турнире всегда принимают участие четыре сборные: Россия,
Чехия, Швеция и Финляндия. В этом году Кубок Первого канала пройдет в России с
17 по 20 декабря.
После победы сборной России на предыдущем этапе Еврохоккейтура,
Кубке Карьяла, Россия считается фаворитом турнира.
Расписание матчей Кубка Первого канала:
- Россия – Швеция, 17 декабря 19.30 (по мск). Трансляции на «Матч
ТВ», официальных сайтах ФХР и Первого канала.
- Россия – Чехия, 19 декабря в 15:15 (по мск), Трансляции на Первом
канале и на сайте Первого канала
- Россия – Финляндия, 20 декабря в 15:15 (по мск), Трансляции на Первом канале и на сайте Первого канала.
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