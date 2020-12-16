Сборной России по хоккею прогнозируют победу на Кубке Первого канала

Розыгрыш Кубка Первого канала по хоккею — ежегодного турнира, входящего в состав Еврохоккейтура, начнется 17 декабря.

В турнире всегда принимают участие четыре сборные: Россия, Чехия, Швеция и Финляндия. В этом году Кубок Первого канала пройдет в России с 17 по 20 декабря.

После победы сборной России на предыдущем этапе Еврохоккейтура, Кубке Карьяла, Россия считается фаворитом турнира.

Расписание матчей Кубка Первого канала: