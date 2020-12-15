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Новогодние миллиарды: можно ли доверять «Русскому лото»?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Традиционно 1 января состоится новогодний тираж лотереи «Русского лото», в 2021 году он особенный — разыграют сразу 2 миллиарда рублей. По правилам, организаторам предстоит принудительно распределить джекпот, поэтому на этот раз победители точно получат крупные денежные призы. 

По каким правилам разыграют джекпот

Новогодний тираж №1369 лотереи «Русское лото» пройдет в прямом эфире телеканала НТВ 1 января. Трансляция шоу «Новогодний миллиард» начнется в 15.30 по московскому времени, однако в некоторых регионах программу будут транслировать в записи. Окончательно правила розыгрыша объявят во время трансляции.

Пока известно только то, что джекпот разыграют в любом случае. Так как в течение 2020 года никто из игроков не выигрывал суперприз в «Русском лото», организаторы обязаны принудительно распределить накопленные деньги, такие требования прописаны в законе о лотереях.

Игрокам еще предстоит определить, как именно разделить миллиард из призового фонда, который фактически сыграет роль джекпота. Для этого на сайте «Столото»  запущено голосование. В прошлом году миллиард получил единственный победитель, это вызвало недовольство игроков, поэтому правила модифицировали.

Есть несколько вариантов распределения джекпота: один приз в размере 1 миллиарда; десять призов по 100 миллионов; пять призов по 100 миллионов и 50 призов по 10 миллионов; тысяча призов по миллиону рублей. Набравший больше всего голосов вариант используют при проведении новогоднего тиража, если джекпот не выпадет в первом туре.

В голосовании лидируют варианты тысяча призов по миллиону рублей и пять призов по 100 миллионов и 50 призов по 10 миллионов. Предположим, что в итоге победит последний, так как он пока набрал больше всего голосов. Вряд ли за пару оставшихся недель игроки резко поменяют свое мнение.

Как пройдет новогодний розыгрыш

Организаторы разыграют призовой фонд в три тура. Ведущий по одному достает бочонки с номерами, если в билете есть такое число, оно зачеркивается. Всего в «мешке» 90 бочонков, но игра обычно заканчивается раньше. Например, в прошлом году в лотерее было 88 ходов, два бочонка остались в «мешке». Точное количество ходов объявят 1 января.

В каждом игровом билете два поля из проставленных чисел, в одном ряду их пять. В первом туре игра идет, пока в одном из билетов не окажется зачеркнуто все пять цифр в одной любой горизонтальной линии. Как только появляются победители, ведущий останавливает розыгрыш и переходит ко второму туру.

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Во втором туре ведущий достает бочонки с номерами, участники отмечают выпавшие числа в билете. Теперь для победы нужно, чтобы в одном из полей билета совпали все 15 чисел. Если это случилось на 15 ходу, участник выигрывает джекпот. По закону вероятности, шансы на такой исход — один на 22,9 квадриллионов, поэтому суперприз разыграют принудительно.

В третьем туре ведущий достанет оставшиеся бочонки. Победителями станут участники, у которых совпадут все 30 цифр в билете. Чем меньше останется бочонков в «мешке», тем больше шансы на выигрыш. Однако подавляющее большинство выигрышей в третьем туре небольшие — от 100 рублей до нескольких тысяч.

Один из новогодних миллиардов уйдет на джекпот, другой — на небольшие поощрительные выигрыши. В целом шансы на крупный денежный приз для игроков новогоднего тиража №1369 будут значительно выше обычного — от одного на 50 миллионов до одного на 50 тысяч, в зависимости от количества проданных билетов и формата распределения джекпота.

Можно ли доверять «Русскому лото»

В интернете встречаются мнения, что новогодняя лотерея «Русское лото» — банальный обман. В защиту своей позиции скептики приводят множество доводов. Например, они считают джекпот в несколько миллиардов «невозможным», а саму схему организации розыгрыша — мошеннической. Проверим их аргументы.

С 2014 года в России право проводить лотереи оставили только государственным ведомствам — Министерству спорта и Министерству финансов. Они отобрали операторов лотерей, ими стали компании «Спортлото» и «Государственные спортивные лотереи». Операторы работают через единого распространителя — компанию «Столото», позднее переименованную в «Центр».

Таким образом, на сегодня в России есть монопольный распространитель лотерей, который фактически подчиняется государству. На него возложена обязанность проводить розыгрыши по утвержденным правилам, выдавать призы, отчислять 50% прибыли государству. С правовой точки зрения российские лотереи достаточно надежны.

Что касается «невозможного» миллиарда, официальные данные продаж подтверждают реальность баснословного джекпота. Во-первых, суперприз копится целый год. На середину ноября он превышал 320 миллионов рублей. Во-вторых, на новогодний тираж последние годы обычно продается примерно 50 миллионов билетов — это еще 5 миллиардов рублей.

Наконец, реальность новогодних выигрышей доказывают многочисленные интервью победителей. В позапрошлом году по 500 миллионов рублей достались семье пенсионеров Догоровых из Санкт-Петербурга и водителю из Екатеринбурга Николаю Мирошниченко. В 2019 году миллиард выпал пенсионерке из Подмосковья Надежде Бартош. Поэтому честность розыгрышей вряд ли можно оспорить. 

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